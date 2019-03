Auto's in botsing bij Betonwei in Harkema

Publicatie: zo 17 maart 2019 12.17 uur

HARKEMA - Op de kruising van de Reitsmastrjitte en de Rysloane in Harkema zijn zondag rond het middaguur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De hulpdiensten werden om 12.06 uur gealarmeerd.

Zowel de politie als ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Eén van de inzittenden van de auto's was een zwangere vrouw. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

