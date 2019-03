Man opgepakt na 'opzettelijke' aanrijding

Publicatie: zo 17 maart 2019 12.14 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige automobilist uit de gemeente Smallingerland is zaterdagnacht door de politie opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. De man probeerde rond 4.48 uur op de Willemskade in Leeuwarden in te rijden op iemand. De bestuurder ramde daarbij een geparkeerde auto en ging er vervolgens vandoor.

Door politiebikers werd het voertuig later aangetroffen op het Jacobs Catsplein. De 20-jarige bestuurder is door de politie aangehouden voor poging doodslag en verlaten plaats ongeval. De beginnend bestuurder bleek bovendien onder invloed te zijn. Hij blies 240 ug/l.