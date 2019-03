Gewonden bij ongeval op Krushoeke in DamwÃ¢ld

Gewonden bij ongeval op Krushoeke in Damwâld

Publicatie: zo 17 maart 2019 10.50 uur

DAMWâLD - Twee personen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Haadwei met de Doniawei in Damwâld. Door een voorrangsfout kwamen de twee voertuigen even na 9.00 uur met elkaar in botsing.

Beide auto's raakten flink beschadigd. Naast de politie kwamen twee ambulances ter plaatse. Zij hebben twee gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. De gealarmeerde brandweer hoefde niet ingezet te worden en kon tijdens het aanrijden weer terug keren naar de kazerne. Team verkeer van de politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld.

FOTONIEUWS