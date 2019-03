Twee campers verwoest door brand

Publicatie: zo 17 maart 2019 08.30 uur

MARUM - In de nacht van zaterdag op zondag werd rond even voor 1 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Parallelweg in Marum.

Ter plaatse bleek bij een autobedrijf een camper in de brand te staan. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de gehele camper al volledig brand. Tenminste twee campers zijn volledig afgebrand, een derde raakte zwaar beschadigd. Door de harde wind verspreidde het vuur zich razend snel. Hierdoor werd het blussen bemoeilijkt.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie sloot de Noorderringweg af voor het verkeer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Onderdoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van brandstichting. Tijdens de brand was er een luide knal te horen.

