Dashboard gestolen bij inbraak auto Gorredijk

Publicatie: za 16 maart 2019 20.33 uur

GORREDIJK -

Zaterdag zijn twee inbraken in auto's ontdekt in Gorredijk. De inbraken vonden plaats op De Slinger en het Skutsje. Betrokken auto's betroffen BMW's.

Bij de inbraken zijn onderdelen van de auto buit gemaakt.

Op De Slinger is de complete middenconsole weggenomen, op het Skutsje is het stuur, navigatiesysteem en dashboard weggenomen.

De inbraken hebben plaatsgevonden tussen 15 maart 17.00 uur en 16 maart 18.00 uur.

Tussen 15 maart 17.30 uur en 16 maart 10.00 uur is er ingebroken in een tuincentrum op de Bonteboksleane te Jonkerslan. Hierbij is geld buitgemaakt.

Wie heeft iets gezien of gehoord of informatie over deze inbraken? Bel 0900-8844.

Bent u in het bezit van een beveiligingscamera? Wij horen graag of daar beeldmateriaal op staat wat mogelijk relevant kan zijn voor het onderzoek naar deze inbraken.