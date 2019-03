Brand in bouwcontainer in Drachten

Publicatie: za 16 maart 2019 10.07 uur

DRACHTEN - Op de Torenstraat in Drachten is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan in een bouwcontainer. Rond 2.20 werd de brand ontdekt door een voorbijganger die daarop de brandweer alarmeerde.

De ter plaatse gekomen brandweer had een klein half uurtje later de vlammen gedoofd. Een auto, die vlak bij de container geparkeerd stond, liep geen schade op. Alles lijkt er op dat de brand is aangestoken.

