Brandweer rukt uit voor rokende BMW

Publicatie: za 16 maart 2019 09.56 uur

DRACHTEN - Op het Kyriat-Onoplein in Drachten is zaterdagmorgen brand ontstaan onder de motorkap van een BMW. De auto stond geparkeerd voor de supermarkt en vloog door nog onbekende oorzaak in brand.

Met een brandblusser was al geprobeerd om het vuur te doven, maar dit had weinig effect. Bij aankomst van de brandweer rookte de voorkant van het voertuig. De brandweerlieden hebben de motorkap geopend en het vuur eronder geblust. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak van deze brand.

