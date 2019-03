Auto botst op boom aan Lytsegeast in Tytsjerk

Publicatie: vr 15 maart 2019 20.42 uur

TYTSJERK - Op de Lytsegeast in Tytsjerk is vrijdagavond een auto op een boom gebotst. Hierbij raakte een persoon gewond. De weg was korte tijd afgesloten voor verkeer.

De enige inzittende van de auto is door de ter plaatse gekomen ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft het beschadigde voertuig afgevoerd.

