Handelaar verkoopt auto's, compagnon weet van niks

Publicatie: vr 15 maart 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een voormalig autohandelaar uit Leeuwarden (25) is vrijdag wegens verduistering en valsheid in geschrifte door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en twee weken voorwaardelijke werkstraf. De man heeft een auto, een Honda CR-V, van een bedrijf in Drachten waarvoor hij begin 2016 werkzaam was, doorverkocht. Zijn baas wist van niks. Het was de bedoeling dat de man de auto rijklaar zou maken.

RDW-papieren vervalst

Van een autobedrijf in Dokkum dat hij in diezelfde periode samen met een compagnon runde, heeft hij, buiten medeweten van die compagnon, twee auto’s doorverkocht. Terwijl de zaak in Dokkum al er ziele was, had hij op naam van het bedrijf auto-onderdelen besteld bij een grossier in Drachten. De man heeft ook papieren voor het RDW vervalst. Hij kampte met grote schulden.

Einde van de tunnel

Hij zei dat hij inmiddels een groot deel van de schulden heeft betaald. ‘Het einde van de tunnel is in zicht’, zei hij tegen rechter Monique Dijkstra. De rechter wees de verdachte erop dat er normaal in dit soort zaken gevangenisstraffen opgelegd worden. Omdat de man bezig is met afbetalen van de schuldeisers en omdat de zaak meer dan twee jaar geleden speelde, legde de rechter een werkstraf op.