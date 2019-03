Boom waait op woning in Drachten

Publicatie: vr 15 maart 2019 15.01 uur

DRACHTEN - Door de harde wind heeft vrijdagmiddag een boom in een tuin het loodje gelegd in Drachten. De boom viel op een woning aan de Berkelaan in Drachten. De brandweer van Drachten werd om 14.42 uur gealarmeerd om ter plaatse te komen.

Ook de ladderwagen van brandweer Drachten werd ingezet. De brandweerlieden hebben de boom verwijderd, daarna konden zij terug naar de kazerne.

