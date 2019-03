Burgumer rijdt door na aanrijding: 300 euro boete

Publicatie: vr 15 maart 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige Burgumer die is doorgereden nadat hij een aanrijding veroorzaakte, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 300 euro. De man botste op 2 november vorig jaar op de rotonde in de Van Harinxmaweg bij Sumar op een andere auto. De Burgumer stond voor de rotonde te wachten, hij had het andere voertuig, dat op de rotonde reed, voor moeten laten gaan. Toen de andere automobilist even verderop stopte om de schade af te handelen, was de Burgumer doorgereden.

‘Dat had ik niet moeten doen, ik zat gewoon fout’, zei de man tegen rechter Tom Wolters. Hij reed tegen de zijkant van de andere auto. De schade, geschat op 1700 euro, zou inmiddels geregeld zijn. Er lag desondanks een schadevordering waarover de rechter een beslissing moest nemen. Wolters verklaarde de claim niet-ontvankelijk: de Burgumer stond terecht omdat hij was doorgereden na een aanrijding. De schade was door de aanrijding veroorzaakt, maar dat stond niet op de dagvaarding.