K'zwaagster heeft botsing met wiet en bier op

Publicatie: vr 15 maart 2019 12.00 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumerzwaagster (22) die onder invloed van drank en wiet een aanrijding veroorzaakte, moet diep in de buidel tasten. De man is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval veroordeeld tot een boete van 1200 euro. De Kollumerzwaagster kreeg ook nog een rijontzegging van tien maanden opgelegd.

Op 1 september 2016 was hij op de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden met zijn auto op een voorligger gebotst. De auto voor hem remde af, getuigen zagen dat de Kollumerzwaagster zonder te remmen op het andere voertuig botste. Hij zei dat hij zes biertjes en vier joints had genuttigd. Er vielen geen slachtoffers, maar dat had volgens de rechter wel anders gekund. ‘Dan had u hier gezeten tegenover drie rechters en worden er heel andere straffen uitgedeeld’, aldus de rechter.