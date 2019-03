Aanhanger omgewaaid op brug in Burgum

Publicatie: vr 15 maart 2019 11.57 uur

BURGUM - Een aanhanger achter een bestelbus is vrijdag omgewaaid op de brug in Burgum. De aanhanger werd vermoedelijk door een rukwind gevangen en waaide aan het einde van de ochtend om. Bij het eenzijdige ongeval moest bovendien een lantaarnpaal het ontgelden.

De politie is ter plaatse gekomen om het verkeer in goede banen te leiden zolang de kar nog op zijn zij ligt. Er is een berger opgeroepen om de aanhanger weg te halen.

