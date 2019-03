Zaak Van Seggeren: Duitser weer op vrije voeten

Publicatie: vr 15 maart 2019 11.01 uur

LEEUWARDEN - De 34-jarige ex-vriend van de weduwe van Tjeerd van Seggeren is weer op vrije voeten. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De man werd twee maanden geleden aangehouden in Duitsland en hij werd deze week uitgeleverd aan Nederland.

Na verhoren is duidelijk geworden dat de man over een sluitend alibi beschikt. Eerder had hij zich vergist in het fatale weekend en had hij de politie verteld dat hij op een bruiloft was geweest. Later werd duidelijk dat hij zich had vergist en dat hij over een juist alibi beschikt.