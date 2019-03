Kollumer (27) moet meewerken aan alcoholcontroles

Publicatie: do 14 maart 2019 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumer (27) die op 17 november vorig jaar stennis schopte nadat hij van een feestje was weggestuurd, kreeg donderdag van de politierechter een werkstraf van 30 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Aan die voorwaardelijke straf verbond de rechter dat de Kollumer zich laat behandelen bij de verslavingszorg. Ook moet hij zich laten controleren op het gebruik van alcohol. Drank liep als een rode draad door het dossier, constateerde officier van justitie Jeroen Houwink.

Vernielingen

Wat de afstraffing betrof, kroop de Kollumer volgens de officier ‘door het oog van de naald’. De man was op 8 november vorig jaar ook al veroordeeld tot een werkstraf. Die heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Als dat wel het geval was geweest, dan mocht de officier volgens de wet niet opnieuw een werkstraf eisen. De Kollumer stond in november terecht voor het plegen van vernielingen.

Deur uit gewerkt

Dat was donderdag weer het geval. De man had op 17 november dingen gemold, nadat hij was weggestuurd van een feestje in een woning aan de Harddraversbaan in zijn woonplaats. Volgens de aanwezigen was de Kollumer al een hele tijd vervelend geweest. Volgens de verdachte lag het aan anderen die het feestje bedierven. Hij werd de deur uit gewerkt, wat niet bepaald zachtzinnig zou zijn gebeurd.

Kerstversiering vernield

Op zijn beurt had de Kollumer de ruit van de voordeur vernield, een spiegel van een 45-kilometer autootje kapot getrapt en een bezem weggemaakt. Hij zou ook bij een andere woning kerstversiering hebben vernield, maar daarvan werd hij vrijgesproken. Voor de officier lag het zwaartepunt bij een behandeling van en controle op het alcoholgebruik. Als de Kollumer niet mee wil werken, dan restte er wat Houwink betrof maar één sanctie: ‘Dan moet hij zitten’.