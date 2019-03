72-jarige krantendief hoeft niet de cel in

Publicatie: do 14 maart 2019 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een 72-jarige inwoner van Buitenpost kreeg donderdag van politierechter Gustaaf Wijnands geen straf voor de diefstal van vijf kranten. De man had de kranten medio november vorig jaar gestolen bij een winkel in zijn woonplaats. ‘Een stemmetje in mijn hoofd zei “Pak er maar één”, zei de bejaarde verdachte tegen de rechter. Toen hij door de politie werd gehoord, erkende hij de diefstal, maar hij wist het niet zeker. ‘Ik vergeet een berg’, verduidelijkte hij.

Grootste angst

De man was op 28 juni 2017 ook al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Toen had hij drie winkeldiefstallen gepleegd. Tegen de dienstdoende rechter zei hij toen dat hij nog liever had dat zijn handen geamputeerd zouden worden, dan dat hij weer iets zou stelen. Toen al zei hij dat zijn grootste angst was dat hij naar de gevangenis zou moeten. Dat was donderdag niet anders.

Niet achter de tralies

‘Daar was ik zo bang voor’, zei hij, toen hem duidelijk werd dat hij niet achter de tralies hoefde. In 2017 was de insteek ook al dat hij vooral hulp nodig had. Dat was ook de reden dat officier van justitie Jeroen Houwink de man had gedagvaard voor het stelen van een paar kranten. Het was volgens Houwink niet de bedoeling om de twee weken voorwaardelijk om te zetten in een verblijf achter de celdeur.

‘Dat vind ik wel lief’

Het was vooral noodzaak om de proeftijd te verlengen en de hulpverlening te continueren. Houwink stelde voor om de proeftijd met twee jaar te verlengen. Daar ging rechter Wijnands in mee. ‘Ik zie geen toegevoegde waarde in het opleggen van straf’, aldus de rechter. Dat betekent ook dat de Buitenposter twee jaar langer hulp en begeleiding krijgt. Hijzelf was het roerend eens met de eis en dus ook het vonnis. ‘Dat vind ik wel lief’, zei hij nadat de officier had uitgelegd wat hij eiste en waarom.