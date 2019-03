Aanhanger waait om op Centrale As

Publicatie: do 14 maart 2019 14.53 uur

DE WESTEREEN - Door de harde wind is donderdagmiddag een aanhanger omgewaaid op de Centrale As. Een automobilist was met de kar onderweg en reed richting Burgum. Tussen De Falom en Feanwâlden ging het mis en waaide de aanhanger om.

De politie en de provincie zijn ter plaatse gekomen om tijdelijk de rechter rijstrook af te zetten voor het verkeer. Een berger heeft de aanhanger later opgehaald.