Herbouwplannen Camminghaslot Ameland

Publicatie: do 14 maart 2019 14.33 uur

HOLLUM - Een groepje mannen van Ameland wil het slot van de Van Cammingha’s herbouwen. Het Camminghaslot was een fraai gebouw dat doet denken aan het Poptaslot bij Marsum. Het stond aan de rand van Ballum, waar tegenwoordig het gemeentehuis van Ameland staat.

De eerste steen werd in het begin van de 15e eeuw gelegd en in de loop der jaren werd het slot vernieuwd, uitgebreid en uitbundig versierd. Een van de karakteristieken was de achtkantige toren met een uivormige koepel. De Heren van Ameland, de Van Cammingha's, woonden er. In 1828 werd het afgebroken en niets herinnert er meer aan. En dat vinden de 'Mannen van het Slot' zonde.

De vijf mannen, Harry Nobel, Klaas Nagtegaal, Jan Wibier, Wim Nobel en Upt Hiddema, hebben een stichting opgericht en zijn inmiddels de boer opgegaan met hun plannen. Een mooie presentatie geeft een beeld hoe de state eruit komt te zien. Het project voorziet naast het slot en de tuin in een gemeenschapshuis, waar het ambtelijk apparaat kan werken. Ook komen daar tentoonstellingsruimte, theeschenkerij, winkeltjes en multifunctioneel te gebruiken zalen. Burgemeester en wethouders kunnen vergaderen in het slot zelf en daar komt ook de raadszaal voor de raadsvergaderingen en trouwerijen.

Harry Nobel werd anderhalf jaar geleden geïnspireerd door een boekje met bijbehorende dvd. Op de dvd stond een film met een virtuele wandeling door het slot en de tuin van weleer. Nobel had als project voor LF2018 het slot virtueel willen herbouwen, maar Klaas Nagtegaal bedacht dat het dan ook wel in het echt kon. De mannen hebben het college en de raad, de omwonenden en de Dorpsbelangen hun plannen laten zien en proeven veel positiviteit. Met die steun gaan ze het project verder uitwerken. Klaas Nagtegaal hoopt dat het er over een jaar of vijf staat.