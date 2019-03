Gewonde schipper vaart watertaxi veilig naar haven

Publicatie: wo 13 maart 2019 21.55 uur

LAUWERSOOG - De schipper van de watertaxi Stern van Wagenborg is woensdagavond net buiten de haven van Lauwersoog tijdens het varen, als gevolg van de hoge zeegang, gewond geraakt.

De schipper was met één passagier onderweg vanuit de haven van Lauwersoog naar Schiermonnikoog, toen hij net buiten de haven door de hoge golven uit zijn stoel werd gelanceerd. Hij raakte met zijn hoofd het dak en viel vervolgens op de grond neer. De schipper, die zeer veel pijn had, wist zich weer in de stoel te hijsen en hij wist de boot uiteindelijk veilig naar de haven van Lauwersoog te varen.

De passagiere trad zeer kordaat op en sloeg alarm via de marifoon van de watertaxi, waarop een ambulance en de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog werden gealarmeerd. De KNRM voer met de Annie Jacoba Visser uit naar de plek waar de watertaxi lag.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer medicatie tegen de pijn gegeven, waarna de mensen van de KNRM de rugleuning van de stoel hebben gedemonteerd. Hierna kon het slachtoffer op een brancard worden gelegd. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

