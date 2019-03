Ongeval met vrachtwagen: file op A7

Publicatie: wo 13 maart 2019 17.52 uur

LUXWOUDE - Op de autoweg A7 van Heerenveen naar Drachten ontstond woensdagmiddag een flinke file. De oorzaak hiervan was een ongeval met een vrachtwagen. Deze was door onbekende oorzaak in de berm beland en hierbij was veel modder op de weg terecht gekomen. Er werd daarom één rijstrook afgesloten.

De berging van de vrachtwagen zal woensdagavond na de avondpits beginnen.