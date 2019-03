Albert Secuur speelt de dominee in TITUS

Publicatie: wo 13 maart 2019 16.55 uur

DOKKUM - De 53-jarige Albert Secuur speelt in het theaterstuk TITUS de rol van dominee Johannes Kapteyn, met wie Titus Brandsma bevriend raakte in kamp Amersfoort. Later maakten ze dezelfde reis naar concentratiekamp Dachau. Ze zaten letterlijk aan elkaar vastgeketend. Het werd een enkele reis. Net als dominee Kapteyn is Albert Secuur een Groninger.

In Friesland is Albert Secuur vooral bekend van zijn rol als Hermanus Gonggrijp in de theatervoorstelling Marijke Muoi. ,,Ik speel graag in het Hoge Noorden. Ik vind het mooi om te zien hoe Friezen opkomen voor hun taal en cultuur.

Friezen hebben dat meer dan Groningers’’, stelt de acteur. In de Bonifatiuskapel in Dokkum is hij nog nooit geweest. Wel in het concentratiekamp Dachau, waar dominee Kapteijn (34) en Titus Brandsma (61) kort na elkaar de marteldood stierven. ,,Vijftien jaar geleden reed ik daar toevallig langs tijdens een vakantie. Toen hebben we dat concentratiekamp bezocht. Ik weet nog dat dit het oudste kamp is waar veel politieke gevangenen zaten en waar medische experimenten werden uitgevoerd. Het was voor mij dan ook bijzonder om in het script van Bouke Oldenhof te lezen dat Kapteyn en Brandsma hier zaten. Ze waren allebei opgepakt door de Duitsers wegens hun verzet tegen de nazi’s en werden in Dachau ingeschreven onder opeenvolgende nummers’’, vertelt Albert die zich inmiddels aardig in het verhaal van Titus Brandsma heeft verdiept. ,,Ik had wel van Titus Brandsma gehoord, maar wist niet dat het zo’n prachtig verhaal was. Wat heeft die man veel voor de maatschappij gedaan.’’

Albert Secuur is vooral bekend van rollen in televisieseries als Petticoat, Hollands Hoop en Stanley H. In TITUS vertolkt hij, naast de rol van dominee Kapteyn, de Prior. De première is te zien op 31 mei 2019.