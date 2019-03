Diamanten huwelijk voor echtpaar Jousma-Talsma

Publicatie: wo 13 maart 2019 16.31 uur

GYTSJERK - Woensdag was het 60 jaar geleden dat meneer en mevrouw Jousma trouwden. Namens de gemeente Tytsjerksteradiel bracht burgemeester Jeroen Gebben het echtpaar een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren met dit jubileum.



De 83-jarige mevrouw Jousma-Talsma is geboren in Leeuwarden. Ze groeide op in Lekkum en bracht daar haar jeugd door. Meneer Jousma werd 88 jaar geleden geboren, eveneens in Leeuwarden. In 1986 verhuisde het echtpaar naar Gytsjerk waar ze - 32 jaar later - nog steeds wonen.



Meneer Jousma ging op 16-jarige leeftijd aan de slag bij de Kustvaart. Een groot deel van zijn werkende leven bevond hij zich op het water. Hij werkte voor Shell, voer op tankers, leerde bij en werd uiteindelijk kapitein. Het echtpaar kreeg samen twee kinderen, een zoon en een dochter, en vier kleinkinderen.



Mevrouw Jousma werkte tot voor kort nog met veel plezier in haar volkstuin. Van de oogst maakte ze jam, die ze vervolgens verkocht op braderieën. Inmiddels krijgt ze hulp in de tuin. Ondanks een paar ouderdomskwaaltjes kan het echtpaar nog steeds zelfstandig wonen in hun huis in Gytsjerk. Bij het huishouden krijgen ze wekelijks hulp en ook hun dochter verricht de nodige hand- en spandiensten.

FOTONIEUWS