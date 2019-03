Weinig tegenwind nieuwe huisartsenpraktijk Opeinde

OPEINDE - De definitieve realisatie van een huisartsenpraktijk aan de Iendrachtsingel in Opeinde lijkt een formaliteit. Dinsdagavond hadden de politieke partijen in Smallingerland de mogelijkheid om informatie in te winnen over de wijziging van het bestemmingsplan. De zaakwaarnemer was uitgenodigd, maar was er ook niet. Voor de politiek was dit geen aanleiding om het debat en de uiteindelijke besluitvorming uit te stellen.

De huisarts kocht het perceel waar vroeger een melkfabriek stond in 2016 en heeft op die plek een tijdelijke gebouw geplaatst, dat als praktijk fungeert. Inmiddels is het zover dat de plek een definitieve invulling krijgt. Uiteindelijk moet er op de plek een gezondheidscentrum komen waar naast een huisartsenpraktijk ook een deel voor fysiotherapie wordt gebruikt. Het pand moet onderdak geven aan maximaal negen behandelkamers. Op het terrein komen 23 parkeerplekken.