Kollum is natste plek van Nederland

Publicatie: wo 13 maart 2019 14.10 uur

KOLLUM - Terwijl het in februari nog even lente was, verloopt maart juist herfstachtig. De meeste regen viel tot nu toe in het noorden van Nederland. Kollum spant de kroon met 95 mm. Dat is meer dan normaal in een hele maartmaand valt. Het blijkt uit cijfers van Weeronline. Gewoonlijk bedraagt een maandsom in het noorden circa 65 mm.

Maart is hard op weg om de natste maart sinds ten minste 2008 te worden. Het wisselvallige weer houdt voorlopig aan. Volgens het Weeronline-weermodel valt tot en met zondag gemiddeld over Nederland 35 mm regen. Regionaal passeren de neerslagsommen sinds 1 maart dan ook de grens van 100 mm.