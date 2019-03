De Markt in Drachten wordt groener

Publicatie: wo 13 maart 2019 10.52 uur

DRACHTEN - De Markt in Drachten gaat op de schop. De gemeente heeft een definitief ontwerp vastgesteld en er wordt nu begonnen met de aanbesteding. Het plan is om eind mei met de werkzaamheden te starten. Afhankelijk van het weer is de herinrichting begin december klaar.

Wat gaat er gebeuren?

De Markt is en blijft een parkeerterrein. Na de herinrichting is er plek voor 124 auto's, dat zijn er nu 152. Doordat de ruimte anders wordt ingedeeld, komt er meer ruimte voor groen op de parkeerplaats. Het is bovendien de bedoeling dat de Markt een schakel wordt tussen het

centrum en het nabij gelegen Thalenpark. De twee kiosken blijven staan.

Gelijktijdig met de herinrichting van de omgeving wordt ook deels de riolering vervangen. Ook komt er nieuwe openbare verlichting. In totaal investeert de gemeente ruim € 1.8 miljoen in de herinrichting van de Markt. Het parkeerterrein blijft tijdens de herinrichting bereikbaar en zijn er ca. 70 parkeerplaatsen beschikbaar.