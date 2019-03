Boze Drachtster (38) steekt mes in meterkast

Publicatie: di 12 maart 2019 18.30 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Peter van der Spek kent geen enkele verdachte met zo een lang strafblad als een 38-jarige Drachtster. Diens ‘documentatie’, zoals het in juridisch jargon heet, telt maar liefst 55 pagina's. Aan de lange reeks delicten die het strafblad vullen werden op 6 november vorig jaar zes nieuwe strafbare feiten toegevoegd. Daarbij ook een poging tot doodslag, de Drachtster zou geprobeerd hebben iemand met een mes in het hoofd te steken.

Mes in deur meterkast

‘6 november was niet zijn dag’, stelde officier van justitie Peter van der Spek. De verdachte stond op de Hooizolder met een buurvrouw te praten, toen hij een stel hoorde ruziën. De Drachtster liep naar de voordeur, belde aan en riep dat de bewoner van zijn vrouw af moest blijven. Terwijl de twee in de hal stonden, trok de verdachte een mes, waarmee hij een stekende beweging maakte richting het hoofd van de andere man. Die kon nog net wegduiken, het mes belandde in de deur van de meterkast achter zijn hoofd.

Forensische kliniek

Het slachtoffer sprong in zijn auto en ging er vandoor. De Drachtster werd later die avond opgepakt. Hij verzette zich hevig en moest de politiewagen ingedragen worden. Hij beledigde en bedreigde de agenten. De man zit al bijna een maand in een forensische kliniek. De officier wil dat hij daar langer behandeld wordt, met daaropvolgend een ambulante behandeling. Verder moet de Drachtster zich melden bij de reclassering.

Inclusief alcoholverbod

De officier beoordeelde het steken met het mes als een poging doodslag. Van der Spek eiste een werkstraf van 120 uur, een celstraf van 100 dagen – gelijk aan het voorarrest – plus 400 dagen voorwaardelijk. De Drachtster was zelf niet op de zitting aanwezig. Volgens zijn advocaat omdat hij hoofdpijn had. Hij heeft wel ingestemd met alle voorwaarden, inclusief een alcoholverbod.

De rechtbank doet op 26 maart uitspraak.