8 maanden cel geÃ«ist voor oplichtster Truus W.

8 maanden cel geëist voor oplichtster Truus W.

Publicatie: di 12 maart 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 47-jarige inwoonster van Burgum is dinsdag acht maanden cel geëist voor vier gevallen van oplichting. De vrouw zou in 2016 een stel uit Burgum, een elektronicawinkel in Heerenveen en tot twee keer toen een instantie voor financiële noodhulp hebben opgelicht. In het oosten des lands kennen ze de verdachte als Truus W. In september vorig jaar moest ze zich voor de rechtbank in Almelo verantwoorden voor maar liefst 45 aangiftes van oplichting. De rechtbank veroordeelde haar tot drie jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.

W. verbleef in Burgum

W. komt al sinds 1991 in aanraking met Justitie, vrijwel altijd voor oplichting. Ze kreeg meermaals celstraffen opgelegd en zelfs een keer tbs met dwangverpleging. De zaken waar ze zich dinsdag in Leeuwarden moest verantwoorden, hadden ook door de rechtbank in Almelo meegenomen kunnen worden. Om onduidelijke redenen was dat niet gebeurd. W. verbleef in de zomer van 2016 een poosje bij een echtpaar uit Burgum. Het stel kwam erachter dat de logé met hun pas geld had gepind.

Valse naam en adres

Ook bleek ze bij een winkel in Burgum een dure smartphone besteld te hebben en stond er op een dag ineens een dure E-bike in de schuur. W. was toen al vertrokken. In september 2016 heeft ze tot twee keer toe op rekening een tv-toestel aangeschaft bij een elektronicawinkel in Heerenveen. Ze had een valse naam en een niet-bestaand adres in Heerenveen opgegeven. In diezelfde periode deed ze zich voor als een medewerker van het Leger des Heilds en slaagde ze er tot twee keer toe in geld los te krijgen bij Stichting Urgente Noden (SUN), een instelling die financiële noodhulp biedt aan mensen die acuut geld nodig hebben.

Betalingsproblemen

W. benaderde de bureaus in Leeuwarden en Groningen met hetzelfde verhaal: ze stond een gezin bij dat uit huis gezet dreigde te worden. Als gevolg van het overlijden van een kind waren er betalingsproblemen ontstaan. Beide keren werd er geld overgemaakt. W. had destijds bij de politie verklaard dat ze haar verhaal bij de rechter zou doen. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht: ze verklaarde nauwelijks iets op de zitting, of ze kon zich veel zaken niet meer herinneren. Van schoon schip maken kwam niet veel terecht, vond officier van justitie Peter van der Spek. ‘Het schip is nog niet schoon’, aldus de officier.

De Leeuwarder rechtbank doet op 26 maart uitspraak.