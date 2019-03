Mannen krijgen werkstraffen voor 'wiettaxi'

Publicatie: di 12 maart 2019 14.59 uur

LEEUWARDEN - Vier mannen die betrokken zijn geweest bij de zogeheten ‘wiettaxi’ in Oosterwolde zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen. Het geld dat ze met de wiethandel hebben verdiend, moeten ze terugbetalen. Twee broers uit Oosterwolde, 24 en 29 jaar, begonnen eind maart 2014 met wat later bekend zou worden als de wiettaxi van Oosterwolde. De twee bezorgden per fiets wiet op bestelling in Oosterwolde en omgeving. De bestellingen werden telefonisch of via sms’jes gedaan. Het duo liep in november 2016 tegen de lamp.

Coördinerende rol

Vrijwel meteen nadat hij weer op vrije voeten was , ging de oudste van de twee broers door met het leveren van wiet. Hij werd in mei 2017 voor de tweede keer opgepakt, samen met twee koeriers, een 23-jarige Oosterwoldenaar en 22-jarige inwoner van Appelscha. De jongste broer was meteen nadat hij in november was aangehouden gestopt. De oudste broer had volgens de rechtbank een coördinerende rol. De rechtbank noemde het ‘laakbaar’ dat de man na zijn arrestatie opnieuw was gaan dealen. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een celstraf van 20 dagen – gelijk aan het voorarrest – plus 28 dagen voorwaardelijk.

Kosten van de koeriers

Het financiële voordeel, door de rechtbank begroot op meer dan 7300 euro, moet de man terugbetalen. Op verzoek van de advocaat werden daar de sms-kosten – in totaal ging het om 2600 sms’jes – en de kosten voor de koeriers van afgetrokken. Die kregen respectievelijk 100 uur per week en 50 uur per dag voor hun diensten. Ook dat geld – 2000 en 1400 euro – moet aan de Staat worden betaald. De jongste broer kreeg een werkstraf van 120 uur. De twee koeriers moeten ieder 80 uur gratis werken. De wiettaxi bediende per dag zo’n vijftien afnemers.