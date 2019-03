Boom valt over weg bij basisschool in SuwÃ¢ld

Boom valt over weg bij basisschool in Suwâld

Publicatie: di 12 maart 2019 14.32 uur

SUWâLD - Een boom is dinsdagmiddag over de weg gevallen nabij CBS Dûbel-Ien aan de Dominee Oosterhuisstraat in Suwâld. De storm die over het land raast, was de oorzaak van de val.

De brandweer van Burgum werd opgeroepen om ter plaatse te komen en de boom te verwijderen. Er raakte niemand gewond. Een auto werd licht geraakt door de omgevallen boom.