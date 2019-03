Drachtster ontkent overval op Groninger pizzeria

Publicatie: di 12 maart 2019 13.45 uur

DRACHTEN - ASSEN - MARUM - Een 18-jarige man uit Drachten, die in december werd opgepakt voor betrokkenheid bij een gewelddadige overval in het Groningse Marum, ontkent dat hij één van de daders was. Dat bleek dinsdag bij een pro forma-zitting bij de rechtbank in Assen.

De man wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de overval op een pizzeria op de avond van 30 oktober afgelopen jaar. De 48-jarige eigenaar van die zaak werd die avond door twee gemaskerde mannen bewusteloos geslagen en liep botbreuken op in zijn gezicht. De overvallers gingen ervandoor met de kassa. Hoe groot de buit was, is niet bekend.

Na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht in december kreeg de politie 180 tips over de gewelddadige overval. Op 10 december werd de eerste verdachte opgepakt: een 18-jarige man uit Roden. Hij heeft bekend en zegt dat de man uit Drachten en een 20-jarige man uit Nuis ook betrokken waren. Zelf ontkennen ze.

De drie mannen zitten vast en blijven ook in de cel tot de strafzaak inhoudelijk behandeld wordt. Dat gebeurt op 13 juni bij de rechtbank in Leeuwarden. (ADP)