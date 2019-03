Internetbellen (VoIP) zonder dat u teveel betaalt

Publicatie: di 12 maart 2019 11.00 uur

SURHUISTERVEEN - Bij een slimme organisatie hoort natuurlijk een goede bereikbaarheid. De medewerkers horen goed bereikbaar te zijn voor jouw klanten, of ze nu onderweg zijn of op kantoor zitten. Bellen via internet, ook wel VoIP genoemd, biedt hierin uitkomst. En dat hoeft niet veel te kosten. IT Company legt uit waarom VoIP een goede telefonie-oplossing is en waarom dit juist de telefoonkosten kan verlagen.

Het grote verschil met de standaard telefonie-oplossing: het biedt veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan overschakelen naar de mobiele app, waardoor je geen oproepen mist die naar kantoor komen. Tevens is de gesprekskwaliteit bij VoIP beter dan bij digitaal of analoog bellen. En dat tegen een lager bedrag dan bij analoog of digitaal bellen. Neem je VoIP van IT Company af, dan bel je voortaan zorgeloos via internet. IT Company zet de voordelen van VoIP op een rij.

De voordelen van VoIP:

Veilig bellen via de telefooncentrale van IT Company

Voordeliger bellen per maand en per minuut

Extra mogelijkheden zoals een standaardoproep op zowel de vaste als mobiele telefoon

Eenvoudig instelbare doorschakelingen, gespreksroutering, belgroepen, blokkades en kostenlimieten

Actueel inzicht in belgedrag en kosten per nummer

Communicatievormen bundelen

Bij IT Company maken ze gebruik een telefooncentrale op basis van open standaarden en met Unified Communications-functies (UC). Hiermee bundel je alle vormen van communicatie op 1 apparaat. Denk bijvoorbeeld aan sms en e-mail. Een zender stuurt een sms naar de ontvanger, maar de UC ‘ziet’ dat de GSM uit staat. Dan krijgt de ontvanger een e-mail in zijn mailbox in plaats van een sms. Hiermee wordt de bereikbaarheid en de productiviteit verhoogd.

Wat levert het jou op?

Met de nieuwe functies in deze oplossing verbeter je de service naar de klanten toe en verhoog je de productiviteit van je medewerkers. De kosten voor de aanschaf, uitbreiding en onderhoud van de huidige telefooncentrale liggen een stuk lager. Je kunt een SIP trunk inzetten om met meerdere kanalen via één telefoonnummer te bellen. Werknemers die veel buiten de deur zijn kunnen gratis bellen naar kantoor. En dankzij WebRTC verloopt je communicatie via betrouwbare en veilige kanalen. IT Company kan ervoor zorgen dat de telefooncentrale in de cloud opereert zodat je niet meer per extensie hoeft te betalen.

Bespaar tot 80% op je rekening

Met dit totaalpakket in VoIP bespaar je maandelijks tot wel 80% op de telefoonrekening. Bij IT Company geven we je graag advies over deze oplossing. We kijken naar welke het beste bij jouw organisatie past en implementeert deze oplossing, zodat jij voortaan zorgeloos belt.

Meer weten?

Neem contact op met Joop Veenstra via joop@itcompany.nl of via 0512 - 202000. Hij kan je alles vertellen over de voordelen van Office 365 bij IT Company.

Meer informatie: www.itcompany.nl