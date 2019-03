Eerste ljipaai 2019 gemeente Dantumadiel gevonden

Publicatie: di 12 maart 2019 10.45 uur

DRIEZUM - Het eerste ljipaai van 2019 in de gemeente Dantumadiel is gevonden. De gelukkige vinder is de heer Rinze van der Ploeg uit Kootstertille. Van der Ploeg deed zijn vondst zondagmiddag 10 maart rond 13.00 uur in een weiland onder Oostrum, nabij Driezum.

Burgemeester Klaas Agricola nodigde Van der Ploeg uit op het gemeentehuis van Damwâld. Hij ontving het vindersloon en een oorkonde.