Oosternijkerk opent eigengemaakte brug

Publicatie: di 12 maart 2019 10.18 uur

OOSTERNIJKERK - Oosternijkerk opent na jaren van voorbereiding en dankzij de inzet van veel vrijwilligers zaterdag de nieuwe brug over de opvaart naar De Paezens. Oosternijkerk wordt met deze brug bereikbaar. Uitvoerder Johan Dijkstra: "Vroeger voeren de skûtsjes hier tot in het dorp, dat kan nu weer met bootjes en kano's."

Vanuit Oosternijkerk kan er tot aan het sluisje van Dokkum gevaren worden. Ook zorgt de brug voor een betere doorstroming van het water door het dorp. Bijzonder detail is de mogelijkheid voor plaatsing van een schot aan de dorpskant van de brug. Johan Dijkstra: "Als er in de winter vorst op komst is, wordt het schot in het water gelaten. Zo houden we het waterpeil op hoogte voor een goede ijsvloer."

Het vervangen van de oude dam en duiker door een brug is een gezamenlijk initiatief van het dorpsbelang en de ijsvereniging van Oosternijkerk. Ruim vier jaar was er nodig om de financiering, sponsoring en medewerking van alle partijen rond te krijgen. Dat vergde het nodige geduld en doorzettingsvermogen van de werkgroep, bestaande uit 25 personen onder leiding van Johan Dijkstra en Willem Postmus.

Johan Dijkstra: "Toen het eenmaal rond was, ging het heel vlug. Oosternijkerk staat bekend om enthousiaste inzet van vrijwilligers. Met elkaar en met de middelen die we voorhanden hadden, was de brug in ruim twee maand klaar." De twee brugdelen hebben ieder een gewicht van zo'n negen ton. Daarmee is de brug geschikt voor zwaar landbouwverkeer dat regelmatig gebruik maakt van de oversteek.

Op zaterdag 16 maart wordt de brug feestelijk geopend aan de Ald Tún in Oosternijkerk. Dijkstra: "Onze jongste vrijwilliger, Hidde van der Wagen, opent zaterdag de brug. Hij is nog maar 8 jaar, maar heeft geen moment gemist van de aanleg van de brug." De festiviteiten vinden plaats tussen 14.00 en 16.00. Dorpelingen zullen met zoveel mogelijk bootjes en kano's als eerste onder de brug doorgaan. Publiek en belangstellenden zijn van harte welkom.