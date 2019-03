Nieuw bedrijvenpark Burgum SÃºd wordt Garyp Noard

Nieuw bedrijvenpark Burgum Súd wordt Garyp Noard

Publicatie: ma 11 maart 2019 19.43 uur

GARYP - Langs de Centrale As zal mogelijk in 2020 een bedrijventerrein van 4 tot 7 hectare worden gerealiseerd. In het verleden werd de naam Burgum Súd gebruikt maar in het gemeentelijke startdocument wordt inmiddels gesproken over Garyp Noard. Er wordt nu gewerkt om onder andere een bestemmingsplan op te stellen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen.

Garyp Noard moet een modern gemengd bedrijventerrein worden voor (waar mogelijk) categorie 3-4 bedrijven. De gemeente Tytsjerksteradiel denkt aan middelgrote bedrijven die niet strikt lokaal gebonden zijn.

Tegen stemmen kost geld

Net als met de mogelijke komst van woonwijk De Warren tussen Burgum en Suwâld, staat de grond voor het bedrijventerrein voor de beoogde plannen in de boeken. De grond op de hoek van de Centrale As en Easterein is voor 787.539 euro ingeboekt. Mocht het plan niet doorgaan dan moet de grond afgewaardeerd worden naar agrarische waarde. Dit gaat dan 500.000 euro kosten. De gemeenteraad heeft - net als met De Warren - uiteindelijk het laatste woord.