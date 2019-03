Auto in de sloot langs N381 bij Ureterp

Publicatie: ma 11 maart 2019 18.13 uur

URETERP - Een automobilist is maandag aan het einde van de middag in de sloot geraakt langs de N381 bij Ureterp. In het voertuig zaten een man en een vrouw.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De vrouw is door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijstrook van de Opper Haudmare door de politie afgesloten.

