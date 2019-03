Vlogger (19) deelt winkeldiefstal op Instagram

Publicatie: ma 11 maart 2019 16.24 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige ex-inwoner van Drachten die eind februari met zijn iPad de diefstal van een paar blikjes Red Bull filmde en dat vervolgens via zijn Instagram-account naar buiten bracht, was medeplichtig aan die diefstal vond politierechter Marc Brinksma. Een vriend van de Drachtster pikte de blikjes energiedrank bij een supermarkt in Drachten. De verdachte had alles gefilmd en op Instagram gezet.

'Geen sensatiedrang'

Op de vraag waarom hij dat had gedaan, antwoordde de jongen dat hij de hele dag al aan het filmen was. Hij had zelf ook nog gedronken van de Red Bull. 'Een bijzondere manier om in de problemen te komen', stelde de rechter. 'Het was geen sensatiedrang', antwoordde de verdachte. Hij voegde er nog wel aan toe dat hij al aardig wat volgers had. De diefstal was niet het enige dat hij op zijn conto had.

Brommer en scooter gestolen

In 2017 had de Drachtster, samen met een kameraad, een brommer en een scooter gestolen. In de nacht van 28 juli van dat jaar hadden de twee aan de Splitting in Drachten twee abri’s vernield. Diezelfde nacht hadden ze bij de woning van een politieagent een ruit ingegooid. Sinds de winkeldiefstal zit de Drachtster vast. Hulpverleningsinstanties hebben al van alles geprobeerd, maar konden niet voorkomen dat de verdachte telkens weer met Justitie in aanraking kwam.

8 weken cel

De reclassering kan eigenlijk niks met de verdachte beginnen en adviseerde om maar een ‘kale’ straf op te leggen, zonder bijzondere voorwaarden, zoals een behandeling of een opname in een instelling. De rechter veroordeelde de Drachtster tot 8 weken cel. Een eerder voorwaardelijke werkstraf van 16 uur moet hij alsnog uitvoeren. En hij moet 250 euro smartengeld aan de agent betalen en 150 euro voor het kapotte raam. ‘Die mensen zijn zich rot geschrokken’, aldus officier van justitie Thea Pitstra. In het huis lagen kleine kinderen te slapen.