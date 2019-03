Eerste kievitsei in Smallingerland gevonden

Publicatie: ma 11 maart 2019 13.29 uur

DE WILGEN - Zondag omstreeks 7.45 uur vond Auke Tuinstra (22 jaar) uit Drachten het 1e kievitsei van de gemeente Smallingerland. Hij vond het ei in een maisakker aan de Drachtster Heawei in De Wilgen. Het is de tweede keer dat Auke Tuinstra het eerste kievitsei van Smallingerland vindt. In 2017 meldde hij zich ook al als eerste.

Woensdag om 9.00 uur hebben Auke Tuinstra en loco-burgemeester Robert Bakker een afspraak in het gemeentehuis zodat Auke de oorkonde van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) in ontvangst kan nemen. Auke Tuinstra krijgt dan ook de trofee die de gemeente Smallingerland uitreikt aan de vinder van het eerste kievitsei. De trofee, twee zilveren kieviten op een smalle standaard, is gemaakt door edelsmid Anneke Reeder uit Drachten.