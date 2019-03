Vertrek Paulo Martina directeur Museum Dr8888

Publicatie: ma 11 maart 2019 10.08 uur

DRACHTEN - Na ruim negen jaar heeft Paulo Martina besloten om een volgende stap te zetten in zijn carrière. Per 1 mei wordt hij de nieuwe directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo.

In de afgelopen jaren is Museum Dr8888 onder zijn leiding uitgegroeid van een Fries streekmuseum naar een nationaal museum voor moderne kunst met een internationaal bereik. Zo stegen de bezoekersaantallen van 9.000 bezoekers in 2009 naar ruim 30.000 bezoekers in 2017 en 2018. Martina realiseerde tentoonstellingen die zowel nationaal als internationaal veel waardering hebben geoogst.

De Raad van Toezicht van Museum Dr8888 betreurt het vertrek van Paulo Martina en is dankbaar voor zijn inspanningen en zijn betrokkenheid bij het museum. Dankzij zijn tomeloze inzet is het museum gegroeid naar een organisatie van meer dan 80 vrijwilligers en 9 vaste medewerkers en heeft hij Drachten, Dada en De Stijl beweging op de kaart weten te zetten. Verder stond hij onder andere aan de wieg bij de totstandkoming van de Museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten.

Met het vertrek van Martina zoekt het museum een nieuwe directeur, de Raad van Toezicht zal een sollicitatieprocedure starten.