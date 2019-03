Barre weersomstandigheden bij Survivalrun

Publicatie: zo 10 maart 2019 21.20 uur

KOOTSTERTILLE - De 18e editie van de Stertil survivalrun werd zondagochtend geopend door dhr. Ulbe Bijlsma, directeur van Stertil. Uitgangspunt daarbij is het door Stertil ondersteunde credo: Niet opgeven, doorgaan en 'het verstand op nul en de blik op oneindig'

Meer dan 1500 deelnemers gingen de strijd aan tegen de elementen. Naast de gebouwde hindernissen speelde dit keer ook het weer de deelnemers af en toe parten. ’s Morgens begon het nog hoopvol en redelijk droog, maar ’s middags toen de recreanten over het parcours liepen was het erg nat.

Dit jaar is er wederom een prachtig parcours opgebouwd met uitdagende hindernissen. Tijdens de bouwdagen leek het af en toe wel zomer. Maar hoe dichterbij de run kwam hoe slechter het weer werd. Ondanks dat heeft Kootstertille en omgeving haar beste beentje voor gezet om er weer een prachtig evenement van te maken.

Om 09.30 uur werd de jongste jeugd, JSR-D als eerste weggeschoten. Deze categorie is de laatste jaren een vast onderdeel van de run geworden en bestaat uit 8-9 jarigen die een parcours van 4 kilometer moeten afleggen. Daarna startten de wedstrijd categorieën JSR -A, JSR-B en JSR-C. Bij de jongste jeugd wist onze eigen Tys Bijma als eerste de finishbel te bereiken. Clubtopper Jarno Visser (JSR-B) was als eerste weer bij de finish om de ‘Bel van Minne’ te luiden. Dit was in een tijd van 39 minuten!

Vanaf 10:22 uur werden de volwassen wedstrijd categorieën losgelaten op het parcours. Als eerste de categorie MSR (Middellange Survival Run). Deelnemers aan deze categorie kregen een 11 km lang parcours van touwen, netten, balken en blubber voor hun kiezen. Daarna startte de KSR (Korte Survival Run). Deze groep moest een parcours van 8 kilometer overwinnen. Door beide categorieën zijn snelle tijden neergezet. Naast de wedstrijdcategorieën zijn er ook nog veel recreanten die op eigen niveau parcours van 11, 8 en 5 km hebben afgelegd.

Nieuw dit jaar was de Teamrun. Teams van 4 personen moesten gezamenlijk de hindernissen trotseren waarbij er de gehele route een stuk touw meegenomen moest worden.

Voor de toeschouwers was er dit jaar ook veel te beleven. Naast het aanmoedigen van de deelnemers was er op het start- en finishterrein grote tent ingericht. Tillehûs Horeca verzorgde hier de catering en ook waren de deelnemers via een live stream te volgen. Grote blikvanger op het finishterrein was een hefbrug van hoofdsponsor Stertil waarop een vrachtwagen stond van een van de andere sponsoren, Land uit Harkema.

De organisatie is zeer tevreden over het verloop van het evenement. Nagenoeg alles was tot in de puntjes verzorgd, alleen het weer heeft de organisatie helaas niet in de hand. De vele vrijwilligers hebben ook deze editie weer tot een succes gemaakt.

De 1ste prijs winnaars van elk wedstrijd categorie:

JSRD heren: Tys Bijma uit Opende

JSRD dames: Claudette Ritsema uit Mildam

JSRC heren: Leon Frederiks uit Westerbork

JSRC dames: Bente van Binsbergen uit De Bilt

JSRB heren: Jarno Visser uit Kootstertille

JSRB dames: Emma Nijenhuis uit Dinxperlo

JSRA heren: Maarten Heerkens uit Driebergen- Rijsenburg

JSRA dames: Elsa Rijpstra uit Oenkerk

MSR heren: Kerst Wind uit Oosterzee

MSR dames: Sanne de Jongen uit Vollenhove

KSR heren: Erik Mentink uit Silvolde

?KSR dames: Floor Westerlaan uit Leek

