Dronken duo steekt deurbel cafÃ© in brand

Dronken duo steekt deurbel café in brand

Publicatie: zo 10 maart 2019 10.26 uur

GROU - Twee stappers hebben zaterdagnacht rond 3.50 uur de deurbel van een Grootcafé Treemter in Grou in brand gezet. Het gaat om een 25-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân en een 24-jarige man uit de gemeente Leeuwarden. Ze zijn door de politie aangehouden.

De dienstdoende agenten waren eerder in de nacht al met het duo in aanraking gekomen. Er was rond 3.15 uur een mishandeling en de twee waren het café uitgezet vanwege vervelend gedrag. Bij aankomst van de politie wilden de twee mannen aangifte doen. Ze waren dusdanig dronken dat de politie hun doorverwees naar het politiebureau als ze weer nuchter waren. De twee gingen even later met de deurbel aan de haal.