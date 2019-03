Afrit WÃ¢ldwei bij Garyp gaat dicht voor wegwerk

Afrit Wâldwei bij Garyp gaat dicht voor wegwerk

Publicatie: za 09 maart 2019 20.00 uur

GARYP - Het verkeer moet rekening houden met de afsluiting van de afrit van de Wâldwei bij Garyp (Leeuwarden richting Drachten). De afrit op het viaduct is onoverzichtelijk en daarom heeft de provincie Fryslân besloten om een rotonde te plaatsen. De afrit is vanaf maandag afgesloten voor het verkeer.

Het verkeer, komende uit Leeuwarden, moet doorrijden naar Nijega om vervolgens een afslag te kunnen nemen. Vanaf daar kan via Nijega naar Earnewâld gereden worden. Automobilisten die naar Garyp willen, kunnen via de Centrale As richting Burgum rijden.