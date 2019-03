Koopjesjagers bij Intertoys, sommigen boos

Publicatie: za 09 maart 2019 09.46 uur

DRACHTEN - Tientallen mensen stonden zaterdagochtend al in de rij bij de Intertoys aan de Noorderbuurt in Drachten. Ze waren op zoek naar een koopje omdat deze speelgoedwinkel definitief de deuren sluit. Hoewel de Intertoys een doorstart maakt, gaan in totaal 90 winkels dicht waaronder de winkel op de Noorderbuurt.

Niet iedereen was even blij met de aangeboden kortingen. Een man was zelfs boos en besloot te vertrekken zonder een aankoop te doen. Hij vond dat hij op deze wijze net zo goed online zijn speelgoed kon aanschaffen.

De uitverkoop is begonnen met kortingen tot 30%. De korting was bovendien niet van toepassing op producten van Lego en Playmobil etc.