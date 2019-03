Man uit Ferwert steelt in Leeuwarden

Publicatie: vr 08 maart 2019 20.08 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige man uit Ferwert is vrijdag door de politie aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. De man werd om 8.50 uur betrapt op de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Hij had verschillende etenswaren gestolen in een winkel.

Na de aanhouding kreeg de winkeldief via ZSM een strafbeschikking van 350 euro opgelegd.