Intertoys aan Noorderbuurt in Drachten verdwijnt

Publicatie: vr 08 maart 2019 16.15 uur

DRACHTEN - De speelgoedwinkels van Intertoys aan de Noorderbuurt in Drachten sluit definitief de deuren. Ook de speelgoedwinkel in Wolvega verdwijnt. De andere vier filialen van Intertoys in Friesland zullen - voor zover nu bekend - een doorstart maken. De opheffingsverkoop start zaterdag in de winkels die sluiten.

Een aantal speelgoedwinkels zijn in handen van franchisenemers en hoe het met deze winkels komt, is nog niet bekend. Eén daarvan staat overigens (ook) in Drachten. Twee weken geleden werd Intertoys voor de rechtbank failliet verklaard.