Burgum: 'onderhoud aan put voor betere gaswinning'

Publicatie: vr 08 maart 2019 15.51 uur

BURGUM - Het onderhoudswerk aan het gasveld aan de Nieuwstad in Burgum is gericht op het optimaliseren van de gasput. Omwonenden werden vooraf aan de werkzaamheden ingelicht door Vermilion Energy.

"De werkzaamheden hebben als doel om de put, TID-201, te onderhouden met behulp van een mobiele installatie. Zo wordt de put op deze locatie geoptimaliseerd en kunnen we veilig en verantwoord gas blijven winnen." zo staat geschreven in de brief. Halverwege februari werd al gestart met de aanvoer van materiaal en de verwachting is dat de werkzaamheden binnen enkele dagen zijn afgerond. Er wordt ook in de avond gewerkt omdat een gedeelte van de werkzaamheden niet onderbroken kan worden.