Gaslekkage in centrum van Kollum

Publicatie: vr 08 maart 2019 15.32 uur

KOLLUM - Bij werkzaamheden aan de Wallen in Kollum is vrijdagmiddag enige tijd een gaslekkage ontstaan. De brandweer van Buitenpost is samen met de medewerkers van Stedin ter plaatse gekomen. Ze zijn aan de slag gegaan om het lek te dichten.

De winkelstraat werd door de politie afgesloten voor het publiek in verband met het gevaar van het vrijgekomen gas. De gaslekkage was binnen enkele uren verholpen.

