Hagenezen plegen inbraak in pizzeria Harkema

Publicatie: vr 08 maart 2019 13.15 uur

LEEUWARDEN - Bijna drie jaar na dato zijn twee mannen uit Den Haag (27 en 33 jaar) veroordeeld voor een inbraak in de pizzeria aan de Warmoltstrjitte in Harkema. Het duo verscheen vrijdag niet op de zitting van de politierechter in Leeuwarden. De mannen waren in de nacht van 6 juni 2016 via de achterdeur binnengekomen bij de pizzerie. De eigenaar, die boven het pand woonde, werd wakker van het alarm. Hij belde de politie en besloot om niet naar beneden te gaan.

Hoge snelheid

De inbrekers doorzochten de benedenverdieping en rammelden aan de deur naar de bovenverdieping. Ze vonden niets van hun gading en gingen er in een auto vandoor. Die auto, een Renault, werd even later gesignaleerd op de Litswei bij Rottevalle. De Renault reed met hoge snelheid richting Drachten. Na een achtervolging via de A7 werd de auto staande gehouden op de Beetsterweg bij Beetsterzwaag.

Slotentrekker

In de auto vond de politie een schroevendraaier, onder de motorkap lag een zogeheten slotentrekker. Zo’n apparaat was ook gebruikt om het cilinderslot van de achterdeur van de pizzeria te forceren. Uit de sporen op de deur bleek dat hoogstwaarschijnlijk de slotentrekker was gebruikt die in de auto werd aangetroffen. De ene verdachte beriep zich meteen op zijn zwijgrecht, de ander zei dat hij en zijn maat bij familie op bezoek waren.

Zes weken cel

Beide mannen zijn geen onbekenden van Justitie, de jongste heeft een strafblad van 19 pagina’s. Ze hebben vaker diefstallen gepleegd. Het bewijs was voor de officier van justitie meer dan genoeg om tot een veroordeling te komen. Zij eiste voor beide mannen zes weken cel. De rechter veroordeelde het tweetal tot drie dagen cel, gelijk aan het voorarrest, en een werkstraf van 120 uur. Meer dan de officier had gedaan, hield de rechter rekening met de ouderdom van de zaak.