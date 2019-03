Sportclub ASC '75 moet eigen risico zelf betalen

AUGUSTINUSGA - Sportvereniging ASC '75 uit Augustinusga moet zelf het 'eigen risico' betalen voor stormschade. Op 1 januari van dit jaar waaide door de storm een hek om. De vereniging is meeverzekerd op de brandverzekering van de gemeente Achtkarspelen. De gemeente vindt dat het eigen risico van 2500 euro door de sportclub betaald moet worden.

ASC '75 heeft de gemeente nog gevraagd om het eigen risico t.a.v. de ontstane stormschade aan hun hekwerk te vergoeden omdat er geen geld is. Het college van B&W heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van ASC ’75 (afdeling tennis) Augustinusga. De gemeente vindt dat de vereniging van te voren wist dat er sprake was van eigen risico.

De club heeft inmiddels een doneer-actie op touw gezet voor een nieuw hek. Er is al 445 euro opgehaald.