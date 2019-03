Schade jaarwisseling Achtkarspelen: 17.850 euro

Publicatie: vr 08 maart 2019 12.30 uur

BUITENPOST - Ondanks een 'beheersbare' jaarwisseling heeft de gemeente Achtkarspelen toch te maken met een schadepost van 17.850 euro. Dat blijkt uit de evaluatie Jaarwisseling 2018/2019 Het schadebedrag liep vooral op door vernielde putten en kolken en/of deksels door vuurwerk. Door brandbulten werden bovendien straten en groenstroken beschadigd.

Beveiliger geslagen in Twijzelerheide

Ondanks de schade verliep de jaarwisseling in Achtkarspelen relatief rustig. Alleen ging het in Twijzelerheide mis. Het veld bij het Pleinpaed staat bekend als brandlocatie voor autobanden. Op de laatste dag van het jaar waren de wijkagent en beveiligers steeds aanwezig om in gesprek te gaan met de aanwezige groep mensen. Op een zeker moment werd de beveiliging woordelijk bedreigd en één beveiliger werd geslagen. De verdachte is later door de politie aangehouden.