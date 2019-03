Lily Bagramyam voorleeskampioen van Smallingerland

Publicatie: vr 08 maart 2019 11.58 uur

DRACHTEN - Vijftien deelnemers streden donderdag om de titel Voorleeskampioen van Smallingerland, tijdens de Voorleeswedstrijd in Bibliotheek Drachten. De driekoppige jury riep Lily Bagramyam van basisschool De Swetten uit tot de winnaar van Smallingerland.

In het kader van De Nationale Voorleeswedstrijd hebben 15 basisscholen uit Smallingerland afgelopen maanden op school voorrondes gehouden. Hieruit zijn 15 winnaars geselecteerd die donderdag hebben gestreden om de titel Voorleeskampioen van Smallingerland.

De jury, bestaande uit juryvoorzitter Jelle van der Heide (Bibliotheekservice Fryslân), Annie Deinum (docent CSG Liudger) en Pieter Feller (schrijver) roemden Lily om haar beeldende manier van voorlezen, goede toon en timing en haar keuze van boek en fragment.

Lily gaat door naar de provinciale ronde op 9 april in de Skans in Gorredijk. De winnaar van de provinciale wedstrijd gaat op 22 mei de Provincie Friesland vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale in de schouwburg van Amstelveen.